Toplantı Kent Meydanı’nda yapılacak

Bolu Belediye Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda Temmuz ayı Belediye Meclis toplantısının bu kez Bolu Belediye Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılmayacağı açıklandı.

Toplantı Kent Meydanı’nda yapılacak

Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediye Başkanlığı resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda Bolu Belediye Meclisinin 2019 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nın gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere 4 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 18.30’da Kent Meydanında (Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi Önü) gerçekleştirileceğini açıkladı.

Belediye Meclisinin gündem maddeleri ise şu şekilde:

-Açılış – Yoklama – Saygı Duruşu – İstiklal Marşı,

-İmar tadilat başvurularının görüşülmesi,

-Birim Müdürlüklerinden gelecek evrakların görüşülmesi,

-Dilek ve Temenniler.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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