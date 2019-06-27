Toplantı Kent Meydanı’nda yapılacak

Haber: Esra Öztürk
Bolu Belediye Başkanlığı resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda Bolu Belediye Meclisinin 2019 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı’nın gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere 4 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 18.30’da Kent Meydanında (Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi Önü) gerçekleştirileceğini açıkladı.
Belediye Meclisinin gündem maddeleri ise şu şekilde:
-Açılış – Yoklama – Saygı Duruşu – İstiklal Marşı,
-İmar tadilat başvurularının görüşülmesi,
-Birim Müdürlüklerinden gelecek evrakların görüşülmesi,
-Dilek ve Temenniler.