Toplantı ve yürüyüş alanları belirlendi

Haber: Ceylan Beykoz

Valilikten yapılan açıklamada “Temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda Anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, sivil toplum kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi amacıyla; İlimiz sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca Valilik Makamının 30/01/2020 gün ve 925 sayılı onayı ile uygun görülmüş olup; söz konusu alanlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. İlan olunan bu karar ve tedbirlere uymaya, tatbik ve icrasına muhalefet eden, müşkülat gösteren veya riayet etmeyenler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun ilgili maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 42. maddesi uygulanacaktır. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. ve 26. maddeleri gereğince tespit ve ilan olunur. 31/01/2020” ifadeleri kullanıldı.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞ YERLERİ

Bolu İl Merkezi, Polis Sorumluluk Bölgesinde yer alan Meydan, Cadde ve Sokak isimlerindeki değişikler nedeniyle 2020 Yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Yerleri aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun olacağı değerlendirilmektedir.

BOLU MERKEZ 1 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGAHI

İlk Toplanma Alanı: İhsaniye Mahallesi- 19 Mayıs Sokak-Atatürk Stadyumu yanı.

Yürüyüş Güzergâhı: Konuralp Caddesi-Stadyum Caddesi-Parti Sokak, İzzet Baysal Caddesi.

Miting (Acık Hava Toplantısı) Alanı: Demokrasi (Belediye) Meydanı veya Bankalar Meydanı.

Kapama Noktaları ve Dağılım istikameti: Konuralp Caddesi ve İzzet Baysal Caddesi Miting Alanının Batısı Kapama Noktası, Dere Sokak, İsmet Paşa Caddesi, İzzet Baysal Caddesi, Taşhancılar Caddesi dağılma istikameti.

Toplanma alam, yürüyüş güzergahı ve miting alanında, müdahale gerektiren durumlarda mevcut şartlar göz önünde bulundurularak kapama yapılacak ve müdahalenin en isabetli olacağı yerden başlanarak, bağlantılı cadde ve sokaklar kullanılarak, gruplar parçalara ayrılarak dağılımları sağlanacaktır.

2 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGAHI

İlk Toplanma Alanı: Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi-Uğur Mumcu Parkı ve Güney cephesi.

Yürüyüş Güzergâhı: İzzet Baysal Caddesi.

Miting (Acık Hava Toplantısı) Alam: Demokrasi (Belediye) Meydanı veya Bankalar Meydanı.

Kapama Noktaları ve Dağılım istikameti: İzzet Baysal Caddesi Doğusu D-100 Karayolu İstikameti ve Gerede Caddesi ile Miting Alam İzzet Baysal Caddesi Batısı Kapama Noktaları, Hisaraltı Sokak, Şehit Abdulkadir Sokak, Fevzi Paşa Caddesi, Şehit Muhtar Caddesi, Taşhancılar Caddesi, Parti Sokak, İzzet Baysal Caddesi.

Toplanma alanı, yürüyüş güzergahı ve miting alanında, müdahale gerektiren durumlarda mevcut şartlar göz önünde bulundurularak kapama yapılacak ve müdahalenin en isabetli olacağı yerden başlanarak, bağlantılı cadde ve sokaklar kullanılarak gruplar parçalara ayrılarak dağılımları sağlanacaktır.

3 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGAHI

İlk Toplanma Alanı: Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi girişi Güler I İş Hanı ile Cadde.

Cadde AVM arasında kalan alan.

Yürüyüş Güzergâhı: İzzet Baysal Caddesi (Doğu İstikameti)

Miting (Acık Hava Toplantısı) Alanı: Bankalar Meydanı veya Demokrasi (Belediye) Meydanı.

Kapama Noktaları ve Dağılım İstikameti: Atatürk Bulvarı, Hürriyet Caddesi, Ali Rıza Tekemen Caddesi, İbni Sina Caddesi, Vaysal Sokak, Güzey Sokak, Börekçiler Sokak, Albay Sokak, Eflatun Sokak, Özek Sokak, Hitit sokak, Ulaş Sokak, PTT Caddesi, Ferit Talay Caddesi, Parti Sokak, İzzet Baysal Caddesi.

Toplanma alanı, yürüyüş güzergahı ve miting alanında, müdahale gerektiren durumlarda mevcut şartlar göz önünde bulundurularak kapama yapılacak ve müdahalenin en isabetli olacağı yerden başlanarak bağlantılı cadde ve sokaklar kullanılarak gruplar parçalara ayrılarak dağılımları sağlanacaktır.

4 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGAHI

İlk Toplanma Alanı: Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi önü, Bankalar Meydanı ve Demokrasi (Belediye) Meydanı.

Yürüyüş Güzergâhı: İzzet Baysal Caddesi doğu ve batı istikameti.