Toplantının yer ve saati değişti

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk oturumunun 4 Temmuz Perşembe günü saat 18.30’da Kent Meydanı’nda(Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi önünde) halka açık bir şekilde yapılacağını duyurmuştu. Ancak aradan geçen süre zarfında alınan karardan geri adım atıldı ve toplantının yer ve saatinde değişiklik yapıldı. Söz konusu değişikliğin ardından Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantılarının ilk oturumunun daha önce olduğu gibi Bolu Belediyesi Belediye Meclis Toplantı Salonunda saat 17.30’da yapılacağı açıklandı.

Bolu Belediye Başkanlığı tarafından daha önce Kent Meydanı’nda yapılacağı duyurulan Temmuz ayı Belediye Meclisi toplantısının yeri değiştirildi.

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi Temmuz ayı ilk oturumunun 4 Temmuz Perşembe günü saat 18.30’da Kent Meydanı’nda(Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi önünde) halka açık bir şekilde yapılacağını duyurmuştu. Ancak aradan geçen süre zarfında alınan karardan geri adım atıldı ve toplantının yer ve saatinde değişiklik yapıldı. Söz konusu değişikliğin ardından Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantılarının ilk oturumunun daha önce olduğu gibi Bolu Belediyesi Belediye Meclis Toplantı Salonunda saat 17.30’da yapılacağı açıklandı.