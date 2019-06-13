Toplantıya Bolu ev sahipliği yaptı

Haber: Gönül Olutürk

Sağlık Bakanlığı, kamuda israfa son vermek, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması için dikkat çeken bir toplantı gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı Tasarruf Takip Ofisi, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve diğer Genel Müdürlüklerin temsilcilerinin katılımı ile bilgilendirme toplantısını Bolu’da düzenledi.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen bölgesel toplantıya Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, daire başkanları, Bolu, Bartın, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak İl Sağlık Müdürleri ve hizmet başkanları ile bu illere bağlı hastanelerin yöneticileri katılım sağladı.

İSRAF ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bolu İl Sağlık Müdürü Dr.Muhammed Emin Demirkol, "Sağlık tesislerimizde her konuda yapacağımız tasarruf geliştirici ve israfı önleyici tedbirlerin alınması yarınlarımız için gerekli. Örneğin hijyen başta olmak üzere bir çok konuda önemli yere sahip olan suyun israfının önlenmesi hem manevi dinamiklerimiz hem de ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Bunun gibi diğer tüm konularda da tasarruf bilincinin yerleştirilmesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

FARKINDALIK TOPLANTISI

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener ise, “Türkiye genelinde 9 bölgede planladığımız bölgesel bilgilendirme toplantılarının ikincisini bugün Bolu’da Bolu, Bartın, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak illerimizin siz değerli yöneticileri ve çalışanlarının katılımı ile gerçekleştiriyoruz” dedi.

Sağlık alanında israfın önlenmesinin önemini vurgulayan Bener; ”Kamu kaynaklarının verimli kullanılması maksadıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisinin koordinesinde tüm Bakanlıklarda Tasarruf Ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) uygulanmaktadır. Bakanlığımızda da doğrudan Bakan Yardımcılığımıza bağlı olarak söz konusu faaliyetleri yürütmek maksadıyla TGAP Ofisi kurulmuş ve merkez ve taşra yapılanması ile süreç yönetimleri oluşturulmuştur” diye konuştu.

Düzenlenen bu toplantının farkındalık toplantısı olduğuna dikkat çeken Bener, şunları kaydetti: ”Sağlık hizmetine ihtiyacı olan her vatandaşımıza, hizmeti ulaştırmanın birinci önceliğimiz ve sorumluluğumuz olduğu bilinci ile hareket etmek zorundayız İl yöneticilerimizle ve hastane idarecilerimiz ile bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Sağlık hizmetlerinden ödün vermeden imkânlarımız ve kaynaklarımız ölçüsünde süreçleri yönetme gayreti gösteriyoruz.”