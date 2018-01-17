Haber: Semih Baykal

Konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında Belediye İş Sendikası Başkanı Sinan Ay; “ Bolu Belediye Başkanlığı ile Belediye İş Sendikası Bolu Şubesi arasında yapılmak istenen 2018 yılı Toplu İş Sözleşme görüşmeleri 26.12.2017 Tarihinde yapılan oturum ile başladı. İlk toplantıda taslakta bulunan 73 madde üzerinde fikir alış verişinde bulunuldu. Yapılan görüşmede ilk 6 madde taslaktaki şekliyle kabul edildi. Diğer maddeler üzerinde görüşmek üzere 18 Ocak 2018 Tarihine gün alındı. Toplu sözleşme görüşmelerine Bolu Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcımız İhsan Ağcan, Belediye Meclis Üyemiz Muzaffer Zengin, İnsan Kaynakları Sorumlusu Serkan Ilgaz ve Yerelsen Yöneticileri Yahya Bilgin ve İbrahim Halil Çelik katıldılar. Toplu Sözleşmemizin önce Belediyemize sonra işçilerimize hayırlı olacak şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz” dedi.