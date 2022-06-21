Toplu sünnet organizasyonu başladı

Haber: S. Özge Yücel

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Gerede Devlet Hastanesi ve Gerede Belediyesi işbirliğinde Gerede’de çocuklar için organize edilen yaz tatili sünnet organizasyonu Gerede Devlet Hastanesinde başladı. AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti Gerede İlçe Başkanı İsmail Çetin, AK Parti Gerede Gençlik Kolları Başkanı Yunus Demirses, AK Parti Gerede İlçe Teşkilatı Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Burak Şentürk, GDH Başhekimi İrfan İlter, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, aileler ve yakınlarının katılımı ile; sünnet organizasyonun ilk günü gerçekleştirildi. Organizasyona katılan protokol oda oda gezerek ailelere ve sünnet olan çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletirken, Gerede Belediyesi tarafından hazırlanan oyuncak ve hediye çeklerini takdim ettiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine sömestr tatilinde düzenlediğimiz sünnet organizasyonunun devamını yaz tatilinde de gerçekleştiriyoruz. Belediyemiz ile Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Gerede Devlet Hastanesi işbirliğinde çocuklarımız için organize ettiğimiz yaz tatili sünnet organizasyonu bugün Gerede Devlet Hastanesinde başladı. 200 çocuğumuzu sünnet ettirdiğimiz programda kıymetli protokolümüzle birlikte çocuklarımızın aileleri ve yakınlarının katılımı ile; sünnet organizasyonun ilk gününü gerçekleştirdik. Sünnet olan çocuklarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.