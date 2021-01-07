Toplu taşıma sistemi değişecek mi?

Haber: C. Kutay Aykan

Toplu ulaşımdaki memnuniyetsizlik sebebiyle 11 özel halk otobüsü sahibi sistemden ayrılmak için Bolu Belediyesine dilekçe verdi. Otobüs sahiplerinin talebi Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında gündeme geldi. Belediye Başkanı Tanju Özcan konuyla ilgili yaptığı açıklamada,“Toplu taşıma sistemini düzgün bir hale getirmemiz lazım. Bu istemden Belediye olarak ben memnun değilim. Şoförler memnun değil, araç sahipleri memnun değil, vatandaşlar memnun değil. Pandemi sürecinin de etkisi var kabul ediyorum, ama ortada bir memnuniyetsizlik var. Biz elimizden geldiğince destek vermemize rağmen, şoförler anahtar kapatacak duruma gelmiş. Şimdi 11 araç sahibi ayrılmak için destek vermiş. Bunun devamının geleceğini tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BOLU’NUN ORTAK SORUNU, BİRLİKTE ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR”

Otobüs sahiplerinin sistemden ayrılmak istemesi hakkında CHP Grup Başkanvekili Mustafa Güldal ve AK Parti, Grup Başkanvekili Burak Balaban’la konuştuğunu belirten Başkan Özcan ayrıca, “Buna ortak bir çözüm bulmamız lazım. Konunun siyaset malzemesi yapılmasını istemiyorum. Tüm İllerde Belediyeler toplu taşıma konusunda sorun yaşıyor. Biz de yaşıyoruz. Düzce aylık belirli bir yolcu garantisi verdi. O miktara ulaşılamadığından Belediyenin kasasından yüklü miktarda ödeme yapılıyor ve Belediye zor durumda kalıyor. Şoförler Odasıyla görüştüm. Onlar bizim teklifimizi kabul etmedi. Biz de onların teklifini kabul etmedik. Şu an için orta noktada anlaşamadık. Bu Bolu’nun ortak sorunu, birlikte çözmemiz gerekiyor” dedi.

2. OTURUMDA TEKRAR KONUŞULACAK

Başkan Özcan’ın açıklamalarının ardından konu görüşülmek üzere Plan Bütçe ve Çeşitli İşler Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi. Konu, komisyonlarca yapılacak görüşmeler ve değerlendirmeler sonrasında Ocak ayı meclis toplantısı 2. oturumunda tekrar konuşulacak.