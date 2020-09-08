Toplu taşımada yeni yasak!

Haber: N. Halid Altundal

Salgın sürecinde toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüntüler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemine de geldi. Salgın tedbirlerine rağmen hınca hınç dolu, ayakta yoğun kalabalık oluşturan yolcuların görüntüsü üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından toplu taşımada uygulanacak yeni koronavirüs tedbirini açıkladı.

AYAKTA YOLCU ALMAK YASAKLANDI

Türkiye'nin hem sağlık alt yapısının gücü hem alınan tedbirler sayesinde oldukça iyi bir noktada bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamasında, "Ancak mevcut durum da bizim için kabul edilebilir değildir. Vaka ve vefat sayılarındaki kısmi yükselişten derin üzüntü duyuyoruz. Vatandaşlarımızdan 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyoruz. Ayrıca her ilimizde ihtiyaçlara göre ilave tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Riskli illerde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapasite sınırlamasına da gidilebilecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir. Esnek ve kademeli mesai usullerinin yaygın şekilde tatbiki sağlanacaktır” dedi.