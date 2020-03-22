Toplu ulaşım kullanımı düştü

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesinden alınan bilgiye göre, Türkiye'de genelinde koronavirüs tedbirlerinin yoğun olarak başladığı tarihten itibaren toplu ulaşım kullanan kişi sayısında düşüş yaşandı. İlimizde toplu ulaşımı kullanan kişi sayısı 9-15 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 43 bin kişi iken 16-21 Mart tarihlerinde 11 bin kişi oldu. Toplu ulaşımı kullanan yaşlıların sayısında da düşüş yaşandığı görüldü. İlimiz Bolu’da 9-15 Mart tarihleri arasında 65 yaş üzeri 3 bin 700 kişi toplu ulaşımı kullanırken, 16-21 Mart tarihlerinde ise bin 700 kişi kullandı. Bolu'da böylece toplu ulaşımı kullanan kişi sayısının yüzde 74 oranında düştüğü görüldü. Önümüzdeki birkaç hafta içinde toplu kullanım oranlarında düşüşün devam etmesi bekleniyor.