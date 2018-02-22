HABER:Ceylan Beykoz

Açılan şubede Toplulaştırma ile ilgili problemi olan vatandaşların problemleri dinlenecek ve çözüme kavuşturulacak. Vatandaşın Arazi Toplulaştırması hakkında akıllarında kalan soruların çözüme kavuşması adına, önemli bir yer tutacağa benzeyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının açmış olduğu ofiste vatandaşlar her türlü şikayet ve bilgiyi ilk elden çözüme kavuşturabilecek.

Vatandaşlar bu irtibat ofisinde Kadastro sayısallaştırmaları, Toprak etütleri, Sosyal etütler, Sabit tesis askıları ilanı, Fiziki blok planları, Dörtdivan ve Gerede ilçelerindeki köylerin tamamında yapılan derecelendirme çalışmaları, Dörtdivan ilçesindeki 29 köyün mülakat çalışmaları hakkında dilekçelerini ve itirazlarını bu ofise gelerek yapabilecek, uzaktaki vatandaşlar ise 05312809378 nolu telefonla irtibat sağlayabilecekler.

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI NEDİR ?

Arazi toplulaştırması; Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin bir araya getirilerek daha düzenli parseller halinde tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte modern tarım işletmeciliği esaslarına ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “arazi toplulaştırması” denmektedir.