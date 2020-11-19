‘Toplum Liderleri’ programı başlıyor

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Rotary Kulübü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile bu yıl 11.si düzenlenecek ‘Toplum Liderleri Geliyor Ufuk Geliştirme Programı’ 21 Kasım Cumartesi günü başlıyor. ZOOM üzerinden gerçekleşecek Toplum Liderleri Geliyor seminerleriyle gençler, konusunda uzman konuşmacı konuklar ve konularla bir araya gelerek, dört hafta boyunca pandemiyi fırsata dönüştürecekler.

“PANDEMİNİN FIRSATLAR YARATTIĞI BİR PROGRAM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Düzenlenecek seminerlerle ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Rotary Kulübü Başkanı Fatma Zehra Aydın, “İnternet üzerinden ücretsiz olarak verilecek bu eğitimler, gençlerimizin mesleğe geçiş sürecinde bir rehber niteliğinde olacaktır. 21 Kasım tarihinde başlayacak ve dört hafta sonu cumartesi günleri gerçekleşecek bu program; kulübümüz ve BAİBÜ tarafından yıllardır devam eden, başarısı kanıtlanmış, hatta tez haline getirilmiş bir seminerler dizisidir. Bu yıl 11.yılını fiziki olamasa da ZOOM ekranları üzerinden yapabiliyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yıllardır fiziki olarak 80-100 öğrenci ile sınırlandırmak zorunda kaldığımız program, bu yıl 260 öğrencinin kayıt olması ile rekor bir sayıya da ulaştı. Gençlerle ekran karşısında da olsa bir araya gelebilecek olmanın heyecanı ile pandeminin fırsatlar yarattığı bir program gerçekleştireceğiz. 21 Kasım cumartesi günü Dilek Livaneli öğretmenimizle başlayacak olan seminerler dizisi ile ilgili her hafta kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.

DİLEK LİVANELİ KİMDİR?

Öğretmenlik mesleğinde 18.yılını tamamlayan Dilek Livaneli, Gazi Üniversitesi Eğitim fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans mezunudur.2002 yılından itibaren, çeşitli köy okullarında çalışıp; sosyal, kültürel ve ekonomi alanında farklı onlarca projeyi hayata geçirmiştir. 24 Kasım 2012 tarihinde Milli Eğitim bakanlığı tarafından Mesleğinde Fark Yaratan Öğretmen seçilip iki yıl üst üste Yılın Öğretmeni ödülünü almıştır.2013 yılında ‘’Eğitimde En İdealist Kadın’’ ödülüne, 2015 yılında Türkiye İhracatçılar meclisi tarafından ‘’Sıradışı Kadın’’,Turkcell Genel Müdürlüğü tarafından ‘’Türkiye’yi Büyüten Dört Kadın’’dan biri, 2017 yılında halk oylaması ile ‘’Türkiye’nin Rol Model Öğretmeni’’ seçilmiştir.

Onursal Başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği VarkeyGems Vakfı Küresel Öğretmen Komitesi tarafından, yarışmaya katılan 127 ülke ve 5 bin öğretmen arasından En İyi 50 Öğretmeni arasına seçilen ilk Türk Öğretmen olup, 2015 Küresel Öğretmen Ödülleri’ne ve ‘’Bir Dilek Yetmez’’Projesi ile 2018 Unesco Hamdan Bin Raşid El Maktum Ödülüne aday gösterilmiştir. Amerika’da Büyük Atatürk Gençlik Ödülü’nün, İngiltere Türk Dernek Federasyon Birliği tarafından Cumhuriyet Onur Ödülü’nün sahibidir.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 10 Çizgi Ötesi Öğretmeninden biri seçilmiş, EBA platformunda en çok izlenen öğretmen hikayesi olmuştur.

Livaneli, şu anda Londra’da eğitim bursu kazanıp, Uluslararası Montessori Derneği’ne bağlı okullarda uygulamalı eğitim ve araştırmalarına devam etmekte, Varkey Eğitim Elçiliği Programı yürütüp, Dünya Öğretmen Statüsü Endeksi Çalışmaları’nda aktif olarak yer almaktadır.Avrupa’da 15 farklı okul üzerinde Dünya Vatandaşlığı Konulu araştırma ve gözlemlerine devam etmektedir.Yaptığı çalışmaları anlatmak üzere 8 Ocak 2019 tarihinde Avrupa Parlamentosuna Resmi konuşmacı olarak davet edilmiştir.Son 4 yılda 16 Üniversitede ve 10 bin öğretmen adayına gönüllü olarak ‘’Motivasyon’’ seminerleri vermiştir. Öğretmenlik mesleğine yönelik yüze yakın şiiri bulunmakta ve Çağdaş Drama Eğitimi almış, gönüllü olarak satranç ve bilgisayar dersleri vermektedir.Tamamen öğrencilerinin fotoğraflarından oluşan bir albüm kolleksiyonu vardır.Evli ve iki çocuk annesidir.