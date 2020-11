Toplum Liderleri programı devam ediyor

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Rotary Kulübü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile bu yıl 11.si düzenlenen Toplum Liderleri Geliyor Ufuk Geliştirme Programı 2. günü 28 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek. Bolu Rotary Kulübü Başkanı Fatma Zehra Aydın programın 2’inci gününde ele alınacak konularla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta açılışını Dilek Livaneli öğretmenimizle gerçekleştirdiğimiz seminer dizisi; bu hafta da konusunda uzman konuşmacı konuklarımız ve gençlerimizle ZOOM ekranlarında bir araya gelmemizi sağlayacak. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve kulübümüzün işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz seminerler, gençlerimizin mesleğe geçiş sürecinde bir rehber niteliğinde. Geçtiğimiz hafta 160 dinleyici ile gerçekleştirilen bu programa kayıtlar hala devam etmekte. Her geçen hafta artan ilgiden dolayı çok mutluyuz. Ekran karşısında da olsa gençlerle bir araya gelebiliyor olmanın heyecanı ile pandemiyi gençler için fırsatlar yarattığımız bir sürece dönüştürmek en büyük arzumuz. 28 Kasım cumartesi günü birbirinden farklı iş kollarında çalışan, konularında uzman dört konuşmacı konuk ağırlayacağız. ‘Eğitimde Çağın Ritmini Yakalamak’ konulu sunumuyla Sezer Ortadağ, ‘Motivasyon Ve Özgüven’ konulu sunumuyla Dr. Murat Çağatay, ‘Koruyucu Diş Hekimliğinde Öğretmenin Rolü’ konulu sunumuyla Rtn. Dt. Onur Çetinkaya, ‘Eğitimde Markalaşma’ konulu sunumuyla Rtn. Melih Örnekbaş ekran karşısında gençlerimizle bir araya gelecekler” ifadelerini kullandı.

SEZER ORTADAĞ KİMDİR?

Bir öğrencisinin hayalinden hareketle, tamamı ilkokul öğrencilerinden oluşan ve Türkiye’nin en küçük yaş ortalamasına sahip “Minik Notalar” adında bir müzik grubu kurdu. Üyelerine her dört yılda bir yenisi eklenen ve bir ekol olma yolunda ilerleyen bu grup ile birlikte birçok platformda sahne alıp ülke genelinde “bütün öğrencilerine enstrüman öğreten öğretmen” olarak tanındı. 2017 yılında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, çalışma ve projeleriyle ülkede fark oluşturmuş on öğretmen arasına seçilerek “Çizgi Ötesi Öğretmenlerimiz” adlı bir belgeselde yer aldı. Aynı yıl “İdealist Öğretmenin Sıra Dışı Sınıfı” adıyla bir belgeseli daha yapıldı. 2019’da “Eğitimde İyi Örnekler” isimli platforma davet edildi ve “Bambaşka Hikayeler” adıyla bir belgeseli daha yayınlandı. 2019 yılında, “Yarının Öğretmenleri Ödüllerinde” Türkiye 2.si oldu. 2020 yılında uluslararası bir eğitim ajansı olan AKS Education’un öncülüğünde düzenlenen Dünya Küresel Öğretmen Ödüllerinde 110 ülkedeki eğitimciler arasından Global Teacher Award Ödülüne layık görüldü. Birçok üniversite ve platformda eğitim üzerine konferans ve seminerler verdi. Sadece kitaplarda yazanları değil, bildiği her şeyi öğrencilerine aktarmayı kendine gaye edinen Sezer Ortadağ; halen, Kocaeli / Gebze Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görevine devam etmekte, sanat ve müziği vazgeçilmez olarak görmektedir.

DR.MURAT ÇAĞATAY KİMDİR?

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunu olan Çağatay, Yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitede, Siyaset Bilimi konusunda tamamladı. Doktora eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Sosyoloji dalında tamamladı. Dr. Murat Çağatay, 4 yıllık İdari yargı Hakimliği görevinden sonra, uluslararası projeler direktörü olarak TOSAM’da 7 yıl süre ile görev yaptı. ABD, İsviçre, İsrail, Danimarka ve İrlanda’da Liderlik, Değişim Yönetimi, İletişim Becerileri, Müzakere Teknikleri, Arabuluculuk ve benzeri konularda eğitimler aldıktan sonra LİDEA Danışmanlık firmasının kurucu ortağı ve GAYA Enstitüsü Genel Müdürü olarak Türkiye genelinde eğitimler ve danışmanlık vermeye başladı. 2003 – 2005 yılları arasında GTC Danışmanlık’ta Halkla İlişkiler ve Lobby danışmanlığı ve 2010-2013 yılları arasında Netvizyon Ajansta kurumsal ve siyasal iletişim danışmanlığı yapan Çağatay, Özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarına eğitimler verdi. Türkiye çapında toplam 56.000’i aşkın kişiye eğitim vermiştir. 9 Eylül Üniversitesi Uzlaşmazlık Çözümü Enstitüsü Danışma kurulu üyesi olan ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Yüksek Lisans dersleri de veren Dr. Murat Çağatay, halen Avrupa Birliği ve diğer uluslararası projelerde danışmanlık yapmaktadır.

ONUR ÇETİNKAYA KİMDİR?

1983 yılında Bolu’da doğan Onur Çetinkaya, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bolu’da tamamladı.

Ardından 2001 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yüksek öğrenimine başladı. 2007 yılında 1 yıl süren Askerlik görevini Diş Hekimi olarak yaptı. 2008 yılında İlk kliniğini açtı.2017 yılında DentBolu Diş Polikliniğini kurdu. Halen aynı klinikte çalışmaktadır. 2013 yılında Bolu Rotary Kulübü macerası başladı. 2017 yılında Başkanlık yaptı. Başkanlığı döneminde yaptığı Engelli Çocukları Diş Tedavileri Projesi, içinde bulunduğumuz dönemde Bölge Projesi olarak daha çok engellinin hayatına dokunmaktadır. Kendisi de Proje Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında hayatını Melike Çetinkaya ile birleştirdi. Tuna ve Atlas adına 2 çocuğu olan Onur Çetinkaya’nın ilgi alanları Finansal Piyasalar, Mutfak Sanatları, Snowboard, Koşu ve Triathlondur.

MELİH ÖRNEKBAŞ KİMDİR?

Melih Örnekbaş, 1985 yılında Bolu’da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatında Kocaeli Üniversitesi Elektronik Öğretmenliği bölümünü tamamlayarak mezun olmuştur. Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim-öğretim hayatına devam ederken geleceğe dair arkadaşlarından farklı hayaller peşinde koşmuştur. Elektronik Öğretmenliği 3. Sınıfta arkadaşlarından farklı olarak Melih Örnekbaş ilk yazılım şirketini kurmuştur. Melih Örnekbaş bugün gelinen noktada azmi, çalışkanlığı ve kararlığı neticesinde farklı alanlarda ofisler kurmayı başarmıştır. Kazandığı bilgi, beceri ve tecrübeler sayesinde hizmet vermeye devam etmektedir. Bugün gelinen noktada aktif olarak hizmet veren markalara sahiptir. Bunlar;

1) Reklam alanında AJANS360 Reklam Ajansı

2) Danışmanlık alanında HOTEL360 Danışmanlık firması

3) Yazılım alanında IONIX360 Yazılım şirketidir.

Melih Örnekbaş kendi şahsi işleri yanında sosyal projelerde Bolu Kitap Kulübü kurucu üyeliğine sahiptir. Eğitime, okumaya ve gelişime önem veren Melih Örnekbaş kitap okumayı seven bir kişiliğe sahiptir.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 12:51