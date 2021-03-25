“Toplum sağlığının hiç mi değeri yok?”

Haber: BMA

AK Parti 7. Olağan kongresinde ortaya çıkan kalabalık görüntüler sosyal medyada vatandaş tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Ortaya çıkan görüntülerle vatandaşın sağlığının hiçe sayıldığını ifade eden İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş şu değerlendirmeleri yaptı: “AKP 7. Olağan Kongresi fotoğrafına vatandaşımız iyi bakmalı ve iktidarın içinde bulunduğu durumu iyi anlamalıdır. Yapılan kongre tablosuna bakarak AKP’nin dünden bu güne vatandaşımızı ne kadar önemsediği net bir şekilde görülmektedir. Salonda ki görüntülerden den anlaşılacağı üzere AKP pandemiyi kendisi için bitirmiş. Ülkede neredeyse yeniden kapanma koşullarına yaklaşan rakamsal değerlere bakarak böylesi kalabalık bir organizasyonu gerçekleştirmek en hafif tabirle vatandaşımızın sağlığını hiçe saymaktır.

“HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMADI?”

Dünyayı saran bu illet sebebiyle her gün can kayıplarının yaşanırken, yasaklar sebebiyle esnafımız kepenk kapatmak durumunda kalmış hatta iflasın eşiğine gelmişken böyle bir organizasyon hangi kafa yapısıyla gerçekleştirilebildiniz? Yarın yeniden bu kalabalık organizasyonlar sebebiyle esnafımız işyerini kapatmak durumunda kalırsa esnafımızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Böyle bir risk ortamı yaratırken hiç mi vicdanınız sızlamadı? Bu gün memleketi idare eden iktidarın vatandaşımız tarafından iyi anlaşılması gerektiğine bir kez daha şahit oluyoruz ve vatandaşımız adına AKP’ye soruyoruz ‘toplum sağlığının sizin için hiç mi değeri yok? “