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29 Haziran 2018 Cuma
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    • “Toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır”

    Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Örgütü, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, tüm Türkiye’deki Cumhuriyet Halk Partili(CHP) İl Başkanları ve yöneticilerinin şehit cenazelerine katılımlarını yasakladığı yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi.

    29 Haziran 2018 Cuma 14:34
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    “Toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır”

    Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Örgütü Başkan Kazım Karsu, öncülüğünde parti binasında İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, tüm Türkiye’deki Cumhuriyet Halk Partili(CHP)  İl Başkanları ve yöneticilerinin şehit cenazelerine katılımlarını yasakladığı yönündeki açıklamasına tepki göstermek için basın toplantısı düzenlendi.

    Düzenlenen basın toplantısında ilk olarak konuşan Başkan Kazım Karsu; “Çok soylu bir iç işleri bakanımız olduğunu biliyoruz.  Ama geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ve verdiği talimat hiç de öyle olmadığını, ülkenin bütünlüğünü tehdit edecek demeçler verdiği herkes tarafından malum. Bunun bir koltuk kapma kavgası olduğunu da biliyorum. Cumhurbaşkanı’nın yardımcılarını ve bakanlarını belirlediği bu süreçte böyle bir açıklama yapma gereğinde bulunduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin birliğini ve beraberliğini bozmaya kim senin hakkı da yetkisi de yoktur. Soylu da olsanız soysuz da olsanız bu ülkenin birliğini ve beraberliğini bozmaya hiçbirinizin gücü yetmez. Şehitlerimiz başımızın tacıdır, bizim evlatlarımızdır. Nerede doğarlarsa doğsunlar, kimden doğarlarsa doğsunlar, ülkenin hangi yöresinden gelirlerse gelsinler bizim şehitlerimizdir” dedi.

    “SOYSUZ BİR KAOS PLANI OLDUĞUNU GÖSTERİR”

    Karsu’nun konuşmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, parti Genel merkezinden gönderilen ortak bildiriyi okudu. Türkoğlu; “içişleri Bakanı Süleyman Soylu "Valilere, CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı verdim" sözleriyle toplumsal çatışma ve kaos çağrısı yapmıştır. Bu sorumsuz ve hadsiz tutum açıkça ateşle oynamaktır. Şehitlerimiz arasında ayrım yapan anlayış, şimdi de şehit cenazeleri üzerinden milleti bölmek peşindedir. Şehitlerimiz siyasi partilerin değil milletimizin evlatlarıdır. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu açıklamanın neresindedir? Eğer bu açıklamayı reddedip derhal içişleri Bakanı hakkında gereğini yapmazlarsa, bilinmelidir ki bu münferit birinin densiz bir açıklaması olmaktan çıkar, derin mahfillerde hazırlanmış soysuz bir kaos planı olduğunu gösterir. Daha yeni tamamlanan seçimlerin toplumda gerilimleri yok edip sükunet ve huzuru tesis etmesi beklenirken, toplumu terörize eden bu açıklama eğer densiz bir çıkış değilse, o zaman yeni dönemin çatışma ve kaos üzerinden kurgulandığının delilidir. Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün yöneticilerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır. Hiç kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Ortaya çıkabilecek olayların tek sorumlusu Süleyman Soylu ve ona imkân veren iktidardır” diye okudu.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Bolu, İl

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