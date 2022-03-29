Toprak analizlerine Özel İdare el attı

Haber: Ceylan Beykoz

Havaların ısınmasıyla birlikte, tarlaların üzerinden beyaz örtü kalktı. Çiftçilerin artık mahsullerini ilaçlama zamanı geldi. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bolu İl Özel İdaresiyle birlikte yaptığı çalışmaların ardından toprak analizleri için Özel İdareden destek aldı. 2022 yılı için Toprak analizi fiyatı 138 lira olarak belirlendi. Toprak analizleri İl Müdürlüğü kampüsünde yer alan Toprak Analiz Laboratuvarında 138 lira yerine 100 lirası Özel İdare destekli olmak üzere sadece 38 ₺ ödemek suretiyle yapılacak.

“TOPRAK ANALİZİ YAPTIRILMASI GEREKMEKTEDİR”

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ İhtiyaçtan fazla gübre kullanımını önüne geçmek, yeterli miktarda, doğru zamanda ve doğru gübre kullanımının temini açısından toprak analizi yaptırılması gerekmektedir. 2022 yılı üretim sezonu için Bakanlığımızca belirlenen 138 TL analiz ücreti, Bolu İl Özel İdaremizin desteği ile 38 TL'ye yaptırılabilecektir. Kısıtlı sayıda yapılacak bu uygulamadan üreticilerimiz faydalanarak, ekim öncesi toprak analizlerini yaptırmak suretiyle, gerek toprağımızı, gerekse de cebimizi koruyalım” ifadelerine yer verildi.