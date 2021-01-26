Toprak da su da donuyor

Haber: C. Kutay Aykan

Şimdide bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası Göleti ve bin 150 metre rakımlı Göynük Çubuk Gölü buz tuttu. Fenerbahçe’nin tesislerinin de bulundu Bolu Dağında yer alan gölde kartpostallık görüntüler oluştu. Göynük ilçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan Çubuk Gölü ise muhteşem doğası ve yel değirmenleriyle doğaseverlere doyumsuz görseller sundu.

TOPUK GÖLETİ;

Fenerbahçe'nin kamp alanının da bulunduğu Topuk Yaylasındaki gölet, eksi 14 derecelere kadar gerileyen sıcaklıklar sonrasında buz tuttu. Bin 300 rakımda donan gölet kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgemizde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Yaylalarına yağan kar, doğal güzelliklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bolu Dağı’nda bulunan Bıçkıyanı köyü sınırları içerisinde yer alan, güzel doğası ve temiz havasıyla tatilcilerin uğrak yerlerinden biri olan Topuk Yaylası Göleti ise eksi 14 derecelere kadar gerileyen hava sıcaklıkları sonrasında buz tuttu. Deniz seviyesinden yaklaşık bin 300 metre yükseklikte bulunan, çam ağaçlarıyla çevrili göletin etrafındaki ormanlık örtü, yağan kar nedeniyle beyaza bürünürken beyazlıklar içerisinde kalan göletin havadan görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

ÇUBUK GÖLÜ;

Bolu Göynük ilçesine bağlı olan ve Çubuk köyüne kıyısında yer alan Çubuk Gölü 15 hektar büyüklüğünde, ortalama 13 metre derinliğinde ve deniz seviyesinden 1150 m yüksekte yer alıyor. Batı Karadeniz’in Göller Yöresi olarak adlandırabileceğimiz Bolu’da bulunan 126 gölden biri olan Çubuk Gölü de diğer birçok göl gibi deprem sonucu oluşan heyelanlar sonucu ortaya çıkmış doğal bir ekosistem. Kayabaşı tepesinden inen heyelan genişleyen vadiyi tıkamış ve ortaya tabiat harikası bir göl çıkarmış. Göynük ilçesinin 11 km kuzeyindeki kıyısında Çubuk Köyü bulunan, etrafı güzel çam ormanları ile kaplı Çubuk Gölü ortalama 13 metre derinliğinde. Gölde çok lezzetli sazan ve alabalıkları olta ile avlamak serbest. Göl etrafında önceki yıllarda çekimleri yapılan bir film için inşa edilen yel değirmenleri yöreye ayrı bir güzellik katıyor.