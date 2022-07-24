Toprak Mahsulleri Ofisi TMO Bolu’da alıma başlıyor

Haber: Özge Yücel

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Tarım Mahsulleri Ofisi’nin 26 Temmuz Salı günü Bolu Patates Pazarı’nda arpa ve buğday alımı yapacağını duyurdu.

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan yaptığı açıklamada, “TMO, buğday alım fiyatını ton başına 400 TL, arpada ise 200 TL artırdı. Makarnalık buğdayın tonu 7 bin 900 lira, Ekmeklik buğday 7 bin 450 lira, Arpa 6 bin 200 lira oldu. Ürününü TMO’ya satanlar da artıştan yararlanacaktır. Buğdayda 1000 TL, arpada 500 TL olan primler Temmuz’dan itibaren ödenecek. Tüm çiftçilerimize önemle duyurulur” ifadelerini kullandı.