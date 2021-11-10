Toprak Olmasın Can Olsun



Haber: Aysun Beykoz

Organ Bağışı hakkında ayrıntılı bilgileri paylaşan Anestezi Uzmanı Dr. Esra Özdemir, şunları söyledi; “Her sene Kasım ayında ‘Organ Bağış Haftası’ olarak değerlendirilir. Bu sürede organ naklinin önemini ve farkındalığını oluşturmak amaçlanır. Gerçekten organ nakli sırası bekleyen çok sayıda hastamız mevcut ve biz organ bağışıyla onlara yepyeni,sağlıklı bir hayat sunabiliyoruz . Beyin Ölümü gerçekleştikten sonra geri dönüşsüz bir yola girildiğini unutmamak gerekir. Bu aşamada zaten bedenimizin toprak olacağı düşünülürse ,onun yerine gerçekten hayata tutunma umudu taşıyan son dönem böbrek,karaciğer,kalp,akciğer hastalarına yaşama hakkı verebiliriz. Her şeyden önce manevi yönü çok büyük. Ben #organbağışçısıyım ,sizler de bu haftayı etkili bir şekilde değerlendirip,organ bağışçısı olabilirsiniz. Yapacağınız tek şey en yakın hastanede kurulan organ bağışı standına uğramak ve form doldurmak” dedi .