Toprak Olmasın Can Olsun

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanesinde görev yapan  Anestezi  Uzmanı  Dr. Esra  Özdemir, Organ Bağış Haftası   sebebiyle  kampanya başlattı.

Toprak Olmasın Can Olsun


Haber: Aysun Beykoz

Organ Bağışı  hakkında  ayrıntılı bilgileri paylaşan Anestezi Uzmanı Dr. Esra Özdemir, şunları söyledi; “Her sene Kasım ayında ‘Organ Bağış Haftası’ olarak değerlendirilir. Bu sürede organ naklinin önemini ve farkındalığını oluşturmak amaçlanır. Gerçekten organ nakli sırası bekleyen çok sayıda hastamız mevcut ve biz organ bağışıyla onlara yepyeni,sağlıklı bir hayat sunabiliyoruz . Beyin Ölümü gerçekleştikten sonra geri dönüşsüz bir yola girildiğini unutmamak gerekir. Bu aşamada zaten bedenimizin toprak olacağı düşünülürse ,onun yerine gerçekten hayata tutunma umudu taşıyan son dönem böbrek,karaciğer,kalp,akciğer hastalarına yaşama hakkı verebiliriz. Her şeyden önce manevi yönü çok büyük. Ben #organbağışçısıyım ,sizler de bu haftayı etkili bir şekilde değerlendirip,organ bağışçısı olabilirsiniz. Yapacağınız tek şey en yakın hastanede kurulan organ bağışı standına uğramak ve form doldurmak” dedi .

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