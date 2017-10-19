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19 Ekim 2017 Perşembe
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    • Toprak suyla buluşacak

    2019 yılında tamamlanması planlanan Tekke Barajı ile 155 bin 230 dekar zirai alan, suyla buluşturulacak. Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerine de yılda 9.2 milyon metreküp içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanacak.

    19 Ekim 2017 Perşembe 09:52
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    Toprak suyla buluşacak
    Foto galeriye git Haber; Gönül Olutürk

    Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılında Bolu merkeze bağlı Tekke Köyü mevkisinde temeli atılan Tekke Barajı inşaatında yüzde 54 fiziki gerçekleşme sağlandığını kaydetti. Eroğlu, 2019 yılında barajın tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Bakan Eroğlu, barajın, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde, kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme-kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla inşa edildiğini kaydetti. Eroğlu, "İnşa ettiğimiz Tekke Barajı ile Bolu’da 155 bin 230 dekar zirai alanı su ile buluşturacağız. Ayrıca Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa İlçelerine yılda 9.2 milyon metreküp içme, kullanma ve endüstri suyu temin edeceğiz. Gerede, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacı 53 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Tekke Barajı’ndan karşılanacak. Baraj ile Bolu ve ilçelerinin 2050 yılına kadar içme suyu problemi ortadan kalkacak" dedi.

     Bakan Eroğlu, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde ve temelden 76.50 metre yüksekliğinde inşa edilen barajın toplam yatırım bedelinin yaklaşık 116 milyon TL olduğunu belirtti. Tamamlandığında 15 bin kişiye zirai istihdam sağlayacak projeyle ülke ekonomisine 60 milyon TL zirai gelir artışı ve 10 milyon TL içme suyu olmak üzere yılda 70 milyon lira ilave gelir artışı sağlanmasının öngörüldüğünü belirten Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

     "Baraj projesi bölge için çok önemli. Bakanlık olarak su yatırımlarında destan yazıyoruz. Bolu’ya da gereken yatırımları yapıyoruz. Bundan sonra da Bolu için ne gerekiyorsa yapacağız. Bolu’da 155 bin 230 dekar zirai alanı suyla buluşturacak ve bölgenin içme ve kullanma suyu problemini kökünden çözecek olan bu projeyi yakından takip ediyorum. Projenin en kısa sürede bitmesi için gereken talimatları verdim."

    Anahtar Kelimeler: 2019, Yılında, Tamamlanması, Planlanan, Tekke

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