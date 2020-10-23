Topraktan mantar fışkırıyor

Haber: C. Kutay Aykan

İlimiz Göynük ilçesinde sonbahar yağmurlarının yağmasıyla yaylalarda kanlıca mantarı çıktı. Bunu fırsat bilen vatandaşlar dağlara koştu. Pazarda kilosu35 ve 40 TL’yi bulan fiyatlarla satılan kanlıca mantarı Göynük sofralarının gözde mantar yiyeceği. Antibiyotik özelliği olan kanlıca mantarı güz döneminde yağmurlarla doğada çıkıyor. Genelde Toros Dağlarından başlayarak Batı Karadeniz’e kadar uzanan dağ silsilesinde çıkan kanlıca mantarı, grip salgınının ortaya çıktığı şu günlerde antibiyotik özelliğiyle çoğu hastalığın da doğal önleyicisi. Kanlıca mantarının üzerinde bulunan yeşiller aslında antibiyotiğin doğal görünümü. Bu nedenle sonbahar mevsiminde dağlarda hem bol bol oksijen hem de kanlıca mantarları toplanarak antibiyotiğe doğal yolla ulaşılıyor.