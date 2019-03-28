“Topyekûn Mücadelenin yanındayız”

Haber: BMA

Ülkemizde döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar sonucu yükselen enflasyona karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2018 Ekim ayı sonunda “Enflasyonla Topyekün Mücadele” programını açıklamıştı. Açıklanan programa destek kısa sürede çığ gibi büyürken beyaz et sektöründe öncü kuruluşlardan olan ve ilimizde faaliyet gösteren Erpiliç de mücadeleye destek verdi.

TAM DESTEK VERİYORUZ

Enflasyonla Topyekün Mücadeleye 5 aydır ara vermeden devam eden Erpiliç’ten konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Erpiliç’ten yapılan açıklamada, “Enflasyon; aynı mal ve hizmeti daha yüksek bedelle satın almak demektir. Erpiliç olarak istihdamımızı artırarak bir yandan işsizliğe karşı mücadele ederken diğer yandan 2018 Kasım ayından bu yana fiyatlarımızı sabitleyerek enflasyonla mücadeleye de tam destek veriyoruz. Başta yem maliyetleri olmak üzere tüm girdi maliyetlerinin artmasına rağmen 5 aydır beyaz et fiyatlarımızı maliyetlerin altında sabit tutarak insanımıza kaliteli beyaz eti en ekonomik şartlarda sunuyoruz. Erpiliç olarak üretimimizi ve istihdamımızı büyütürken, vatandaşımızın satın alma gücünü korumak için enflasyonla topyekün mücadelenin yanındayız. Bolu kazanacak, Türkiye kazanacak” denildi

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 11:50