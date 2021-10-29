Törene komandolar damga vurdu

Haber: Ceylan Beykoz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Valilik önünde saat 10.00’da Vali Vekili İlhan Turgut, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay Merdin Kışkan ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın selamlaması ile başladı. Törene Vali Vekili İlhan Turgut,AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın,Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay Merdin Kışkan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Vali Vekili İlhan Turgut günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. Devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 29 Ekim mesajı okundu. Lise öğrencilerinin şiir okumalarının ardından sahneye folklor ekipleri çıktı. Muhteşem gösteriler sergileyen Folklor ekipleri büyük alkış topladı. Törenin sonuna doğru gelindiğinde ise cadde boyunca yürüyüş yapmak üzere Bolu Garnizon Komutanlığına bağlı askerler sahneye çıktı. Ayrıca tören bölüğüne bundan yaklaşık 3 ay önce ilimize kurulan Bolu İl Jandarma Asayiş Komando Bölük komutanlığı askerleri de katıldı. İzzet Baysal Caddesine rengârenk sislerle giriş yapan, ayak ve marş sesleri ile inleten komandolar törene damgasını vurdu. 29 Ekim coşkusunu yaşayan vatandaşlarımız ise komandoları cadde boyu dakikalarca alkışladı.

EMİNE NİNE’NİN ATATÜRK SEVGİSİ

Öte yandan 89 yaşındaki Emine Demir isimli, nine törene katılanların ilgisini çekti. Çanakkale savaşında dedesini şehit verdiğini belirten Emine nine, göğsüne astığı Türk bayrağı ve elindeki Atatürk posterleriyle büyük ilgi gördü.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021, 14:21