Törenle ödüllerini aldılar

Haber: Okay Özcan

Bolu İzzet Baysal Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencilerinden Alperen Altunöz ve Mert Talha Fırat, İngilizce Öğretmeni Hacer Özvarlık danışmanlığında “Yeşil Ev” isimli sürdürülebilir gelişme kategorisinde katıldıkları proje ile "2020-2021 StarT-Türkiye En İyi Çocuk ve Gençlik Projeleri (Best Projects)" yarışmasında Ulusal kategoride Türkiye derecesi yaparak en iyi 3 projeden biri seçilmeyi başardılar.

StarT, LUMA Center Finlandiya tarafından, öğrencilerin disiplinler arası ve işbirliğine dayalı proje tabanlı öğrenmelerine destek olmak amacıyla her yıl düzenlenen ödüllü proje yarışması, resmi, özel tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Finlandiya LUMA Merkezi tarafından düzenlenen, Uluslararası StarT Yarışması Türkiye temsilcisi olan StarT Türkiye tarafından ekip olarak “En İyi Çocuk ve Gençlik Projeleri” Türkiye derecesi alan öğretmen ve öğrencilere katılım ve derece sertifikaları İzzet Baysal Ortaokulu tarafından düzenlenen törende verildi.