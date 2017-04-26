banner133

banner128

banner101

26 Nisan 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Torpil ve siyasal kadrolaşma demektir”

    Bolu Eğitim – Sen Şube Başkanı Erkan Korkmaz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın atamalarını sadece sözlü sınavla yapması hakkında bir basın açıklamasında bulundu. Korkmaz, bunun torpil ve siyasal kadrolaşma olduğunu söyledi.

    26 Nisan 2017 Çarşamba 14:40
    Bu haber 38 kez okundu
    “Torpil ve siyasal kadrolaşma demektir”

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Erkan Korkmaz, açıklamasında eğitim kurumlarının sadece yandaş yöneticiler tarafından yönetilmesinin önünün açıldığını belirterek “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, 22 Nisan 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. 15 yıldır en yoğun siyasal kadrolaşmanın yaşandığı MEB, yeni yönetmelikle yönetici atamalarının artık sadece sözlü sınava dayalı olarak yapılacağı düzenlenerek, eğitim kurumlarının sadece yandaş yöneticiler tarafından yönetilmesinin önünü açmıştır. 16 Nisan’da yapılan referandum sonrasında adım adım inşa edilmeye başlanan “yeni rejim”in ilk adımları hızla atılmaya başlanmıştır. Kamu emekçilerinin sınırlı iş güvencesi nin hedefte olduğu, eğitim yöneticilerinin liyakat yerine, siyasal-ideolojik yakınlık, sadakat ve yandaşlık ilişkilerine göre belirleneceği yeni bir döneme girilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda siyasal kadrolaşma amacıyla gündeme getirilen ve Danıştay tarafından “objektif olmama” gerekçesiyle iptal edilen “sözlü sınav”la yönetici atama konusunun kalıcı olarak uygulanmaya başlanacak olması, eğitim yöneticiliği üzerinden tarihin en kapsamlı ve yaygın “siyasi kadrolaşma” sürecine girildiğini göstermektedir” dedi.

    DANIŞTAY ÖRNEĞİ

    Korkmaz, danıştayın açıklamasını örnek göstererek “Danıştay, geçmişte benzer gerekçelerle yapılan düzenlemelerin büyük bölümünün yürütmesini “… en uygunun seçilmesi yönünde nesnel ölçüt öngörmeyen, … atamaya yetkili makamın öznel değerlendirme ve mutlak takdirine meydan verecek mahiyet taşıyan, … hukuka ve Danıştay’ın önceki kararlarına da aykırı” vb ifadelerle, idarenin eğitim yöneticilerini liyakate göre değil, siyasi görüşlerine göre belirlemesini sağlayacak olan uygulamayı iptal etmesine rağmen, eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde sadece “sözlü sınav” yapılması dikkat çekicidir. Eğitimde ölçme ve değerlendirme üzerine yazılan bilimsel çalışmalarda, “değerlendirmenin nesnelliği” ile “puanlama güvenirliliği” birlikte ele alınmaktadır. Bir sınavın güvenirliliği, öncelikle, yanıtların değerlendirilmesindeki nesnelliğe bağlıdır. Nesnellik, sorulara verilen yanıtlara göre değerlendirmek demektir. Yanıtlar dışında etmenlerin değerlendirme sonucunu etkilemesi önlenmelidir. Sözlü sınavların, nesnel olmadığı açıktır. Bu sınavların sonucunu belirleyen, sınavı yapanların siyasal ideolojik tutumları ve buna bağlı olarak oluşan öznel yargılarıdır. İçerik bakımından yargısal denetimi olanaksız kılan sözlü sınavın, özellikle Türkiye gibi ülkeler açısından açık açık torpile, siyasal kayırmacılığa en elverişli sınav biçimi olduğu herkes tarafından bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

    “GENİŞ BİR YARGI OLUŞMUŞTUR”

    Korkmaz, yandaş sendika üyelerinin kayrıldığı yönünde geniş bir kamuoyunun oluştuğuyunu vurgulayarak “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15 yılda ortaya koyduğu pratik, kurumun en güvenilmez bakanlık haline gelmesini sağlamış, eğitim sistemine yönelik olarak yapılmak istenen değişiklikler başta olmak üzere, yapılan atamalar ve sınavların şaibeli olarak yapıldığı ve yandaş sendika üyelerinin kayrıldığı yönünde kamuoyunda geniş bir yargı oluşmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı yönetiminde bulunanların, bakanlık kadrolarını kendi siyasal tutum ve anlayışları doğrultusunda yapılan atamalarla doldurmak için düzenlemeler yapması kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumların yöneticiliği, siyasi iktidarın Türkiye’de “torpil” kelimesi ile paralel çağrışımlar yapan “sözlü sınav” ile yandaşlarını dolduracağı makamlar değildir. MEB, eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde “sözlü sınav” gibi doğrudan “siyasal ve sendikal torpil” çağrıştıran yöntemler değil, liyakatin temel alındığı, objektif, bilimsel kriterlere dayanan ve kimsenin kafasında soru işareti oluşturmayacak ölçütler belirlemelidir” diye söyledi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Eğitim,, Sen, Şube

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Dün Bugün Yarın…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR MAÇ BİTTİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Güle Oynaya 3 Puan (ANALİZ)
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gümbürtü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GİTTİ GİTTİ GİTTİİİİİ…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Malatyalı “BİRİ”Hocayla Bolu’da da
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O ÇOCUK NİYE AĞLIYOR?
  • Suat Tosun Suat Tosun TAKLİDİN İYİSİ - BİYOTAKLİT
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY “Evet” ler Hayırlara Vesile Olsun
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Benliğime Döneceğim Güne
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu MERTLİK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NELER OKUDUM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129