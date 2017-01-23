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23 Ocak 2017 Pazartesi
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    • Torun bakan büyükanneye maaş

    Torunlarına bakan büyükannelere maaş projesi hayata geçiyor. Mart ayından itibaren pilot şehirlerde uygulanmaya başlayacak proje başarılı olursa Eylül ayında projenin yaygınlaşması için çalışmalara başlayacak.

    23 Ocak 2017 Pazartesi 11:53
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    Torun bakan büyükanneye maaş

    Haber:Erdal Tanrıverdi

    Torun bakan büyükannelere maaş projesinin hayata geçmesi için geri sayım başladı. Çalışma Bakanlığı'nın İstanbul Sanayi Odası'nın birlikte hayata geçirmeye çalıştığı projede sona geldi. Bu hafta imzaların atılıp projenin tanıtımının yapılması planlanırken , edinilen bilgiye göre Şubat ayında pilot uygulamanın yapılacağı İstanbul ve Bursa'da talepler toplanacak. Taleplerin ardından bin aile belirlenerek Mart'ta uygulamaya başlanacak. Sponsorlu pilot uygulamanın başlamasının ardından en geç 6 ay sonra bir değerlendirmeden geçirilip elde edilen sonuca göre ilgili bakanlıklarla konu yaygınlaştırılacak.

    Proje başarıya ulaşırsa, en geç Eylül ayına kadar yaygınlaştırılacak. Maaşlar ise doğrum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi adına evde torun bakan büyükanneye maaş verilecek.Yani proje başarılı olursa, en geç Eylül'de yaygınlaştırılacak. Takvim'in haberine göre, doğum yapan annenin çalışma hayatına dönebilmesi için evde torun bakan büyükanneye maaş verilecek. Annenin yarı zamanlı çalışmak yerine tam zamanlı çalışmayı etmesi üzerine yapılan uygulamada çocuğun bakımı ile ilgilenen anneanne veya babaanneye 400 liradan başlayan aylık ödemeleri yapılacağı belirtildi. Böylece anne tam zamanlı çalışırken maaşı tam olacak, üstelik büyükanne desteği ile ilave bir katı sağlanacak. Proje, 0 - 3 yaş arası çocukların bakımı için uygulanacak. Yaş sınırlaması büyükanneler içinde yapılacak. Ayrıca suistimallerin önlenebilmesi için çalışan anneye geçmişe dönük 1 yıllık çalışma şartı getirilmesi bekleniyor.

     

    Büyükanneler için bir yaş sınırı konulması bekleniyor. Ayrıca suistimallerin önlenmesi için çalışan anneye geçmişe dönük 1 yıllık çalışma şartı getirilmesi düşünülüyor.

    Anahtar Kelimeler: Torunlarına, Bakan, Büyükannelere, Maaş, Projesi

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