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03 Ekim 2018 Çarşamba
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    • Toruna yaşındaki genç kıza evlenme teklifi

    Bolu’da 63 yaşındaki dedenin 16 yaşındaki genç bir kıza yaptığı ahlaksız teklif, şok etkisi yarattı. Cinsel tacize uğradığında 16 yaşında olan F.B. isimli genç kız, komşusu olan 63 yaşındaki H.T’nin kendisine tacizde bulunduktan sonra evlenme teklifinde bulunduğunu söyledi.

    03 Ekim 2018 Çarşamba 09:10
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    Toruna yaşındaki genç kıza evlenme teklifi

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, çocuğun cinsel istismarı davasından geçtiğimiz aylarda Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ve daha sonra tahliye edilen 63 yaşındaki 4 çocuk babası dede H.T.’nin davası Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından, davanın görülmesine yeniden başlanıldı.

    Duruşmaya Mengen ilçesinden SEGBİS sistemiyle katılan 63 yaşındaki H.T., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben, mağdurun dedesi yaşındayım. Arada bir evlerine gider, ailesine yardımcı olurdum. Emekli aşçı olduğum için genç kızın ailesinin yemeklerini bile yardım olsun diye yapardım. Bir keresinde mağdurun amcasının oğlu benden 7 bin 500 TL para istedi. Vermeyince de bana böyle bir iftira da bulundular. Suçsuzum” dedi.

    EVLENME TEKLİFİ YAPTI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

    Olay tarihinde 16 yaşında olan ve şu an 18 yaşında olan mağdur genç kız F.B.’nin başından geçenleri anlatması şok etkisi yarattı. Genç kız; “Komşumuz olan dede, yaklaşık 3 ay boyunca bana cinsel tacizde bulundu. Hatta eşi olmadığı için benimle evlenmek istediğini söyledi. Sürekli olarak bacaklarımı okşayıp, tacize uğruyordum. Seni ailenden kaçırıp, kendime kadın yapacağım. Bunu başkasına söylersen seni öldürürüm diyerek de tehditlerde bulundu” diye konuştu. Duruma eksik evrakların tamamlanması nedeniyle 22 Kasım 2018 tarihine ertelendi.

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