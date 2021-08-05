Tozdan-kirden vatandaş şikayetçi

Alpağutbey Mahallesi İsmail Özel Caddesi yolunun ‘ödenek yok’ denilerek yaklaşık 250 metrelik alan asfaltlanmadı. Yoldan geçen araçların kaldırdığı tozlardan vatandaş şikayetçi.

Tozdan-kirden vatandaş şikayetçi

Haber: Aysun Beykoz

Alpağutbey Mahallesi İsmail Özel Caddesi yolunun ‘ödenek yok’ denilerek 250 metrelik alan asfaltlanmadı. Geçtiğimiz aylarda büyük bir kısmı yapılan sadece 250 metreye yakın bir alanı asfaltlanmayan yol, mahallelinin tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri asfaltlanmayan kısmından araç geçtiği zaman meydana gelen tozdan-kirden şikayetçi olduklarını dile getirdi. Araçlar geçtikten sonra havaya kalkan tozlar yolun yakınlarında bulunan apartmanların duvarlarına ve camlarına yapıştığını ifade eden vatandaşlar, durumun bir an önce yetkililer tarafından ele alınmasını istiyor.

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