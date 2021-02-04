TR 42 Bölgesinde enflasyon 1,75 oldu

Haber: G. Deniz Bakır

TÜİK’in açıkladığı bilgilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Aralık ayına göre Ocak ayında, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde %1,75 oranında artarken, Türkiye genelinde %1,68 olarak arttığı öğrenildi. Bölgede Ocak ayında fiyatı en çok artan madde % 52,20 ile Şans Oyunları olurken, fiyatı en çok düşen madde ise % -12,49 ile kaban (kadın) oldu.

ZAM ŞAMPİYONU MANDALİNA

Ocak ayında enflasyon, beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 1,68 artış gösterdi. Böylece yıllık enflasyon yüzde 14,97 ile son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Ocak ayında zam şampiyonu yüzde 26,77 ile mandalina olurken karnabahar fiyatları yüzde 45,79 azaldı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla % 2,12 ile giyim ve ayakkabı, %n 6,13 ile eğitim ve % 6,32 ile haberleşme oldu.

OTOBAN GEÇİŞLERİ UÇTU

Mandalinadaki fiyat artışını % 21,29 ile otoban geçiş ücretleri izlerken köprü geçiş ücretlerinin ise % 21,03 zamlandığı açıklandı. Ocakta en büyük fiyat artışına maruz kalan ürünler ise yüzde 18,85 ile çarliston biber, %14,6 ile yoğurt ve patlıcan izledi.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 45,79 ile karnabaharda yaşanırken bunu yüzde 21,17 ile domates, %17,6 ile ıspanak izledi.