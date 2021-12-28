Trabzon’da kupaya veda ettik

Haber: Uğur Balaban

Trabzon Medical Park Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısında iyi bir futbol sergileyen Boluspor, kalesini gole kapatırken rakip kalede de etkili pozisyonlar yakaladı. Bir topu direkten dönen kırmızı beyazlılar Süper Lig lideri Trabzonspor karşısında devreyi golsüz eşitlikle tamamladı.

Ev sahibi Trabzonspor ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle ikinci yarıya hızlı başladı. Ev sahibi ekip 48.dakikada sağ kanattan Serkan Asan’ın getirdiği topta Bakasetas’ın pasıyla buluşan Fode Koita’nın şutunda Trabzonspor 1-0 öne geçti. Özellikle karşılaşmanın son dakikalarında Trabzonspor kalesinde etkili olmaya çalışan Boluspor son vuruşlarda etkili olamadı ve karşılaşma Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona ererken, kırmızı beyazlılar güçlü rakibine boyun eğerek kupaya veda etti.

6. dakikada ilk yarının ilk etkili pozisyonu Boluspor’dan geldi. Bregu'nun ceza alanı içinden sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler'i geçen top yan direkten döndü.

43. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza alanı sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Yunus Mallı'nın şutunda, kaleci Selmani'nin güçlükle çeldiği topa Koita dokunamayınca bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.

İlk yarı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

47. dakikada ceza alanı sağ çaprazında uygun durumdaki Bregu'nun şutunda kaleci Erce Kardeşler, topu çelerek tehlikeyi önledi.

48. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan son çizgiye inen Serkan Asan'ın pasında Bakasetas, topu Koita'ya çıkardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı kontrol ederek yerden bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

61. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında ceza yayı üzerinden Koita'nın yerden şutunda, kaleci Selmani yatarak topu kontrol etti.

83. dakikada Siopis'in pasında ceza alanı dışından Bakasetas'ın yerden şutunda, kaleci Selmani topa sahip oldu.

Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Esat Sancaktar, Murat Ergin Gözutok

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan (Dk. 52 Dorukhan Toköz), Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir (Dk. 46 Peres), Siopis, Murat Cem Akpınar (Dk. 79 Salih Kavrazlı), Yunus Mallı, Yusuf Sarı (Dk. 46 Bakasetas), Koita

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Beypiliç Boluspor: Selmani, Emin Bayram, Ali Keten, Arda Hilmi Şengül, Mehmet Zahit Çınar, Tugay Kacar (Dk. 90 Diyar Kaba), Bertu Alican Özyürek (Dk. 72 Erdem Polat), Abdurrahman Canlı, Berk Yıldız (Dk. 90 Hakan Bilgiç), Bregu (Dk. 72 Novak), Kasongo (Dk. 65 Arda Köksal)

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Gol: Dk. 48 Koita (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 72 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor)

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021, 21:16