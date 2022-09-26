Trabzonlu ama yarışmaya Bolu’dan katılıyor

MasterChef Türkiye’de heyecan devam ederken, ana kadroya katılan son isim MasterChef Şule oldu. Geçtiğimi program MasterChef Türkiye’de yedek kadrodan ana kadroya geçecek olan son yarışmacı belirlendi. Yarışmada bu kulvarda son 6’ya kalan Şule Yaman, ikinci etapta diğer arkadaşlarından daha iyi kontrfile yaparak adını MasterChef Türkiye yarışmasının 18’inci yarışmacısı olarak yazdırdı.

MASTERCHEF ŞULE KİMDİR?

24 yaşında Trabzon’da doğup büyüyen Şule Yaman, aslen Samsun Çarşambalı’dır. Harita mühendisi olarak görev yapan MasterChef Şule bu alanda yüksek lisans yapıyor ve Bolu’da yaşıyor.

MasterChef Şule, yarışmanın birinci eleme turunda yahnili kaçamak yemeği sunmuş ve 3 şeften de geçer oy almıştı. Şule, yedeklerden ana kadroya geçen son isim oldu.