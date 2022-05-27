Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması dünyada ses getirdi

İstanbul’dan 70 tır ile malzemelerin taşındığı Trabzon’daki kutlama için 500 kişilik bir ekip gece gündüz çalıştı. Şampiyonluk kutlamasını düzenleyen organizasyon ajansı AdStation’a ise dünyanın çeşitli noktalarından teklifler geliyor.

2021 – 2022 futbol sezonu şampiyonu Trabzonspor’un kutlamaları son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen en görkemli organizasyonlar arasında yerini aldı. Şampiyonluk kutlamasını hayata geçiren organizasyon ajansı ise son 8 şampiyonluk kutlamasının 5’ini düzenleyen AdStation oldu.

70 TIRLIK EKİPMAN İSTANBUL’DAN TRABZON’A GİTTİ

14 Mayıs’ta Trabzon’da gerçekleştirilen kutlamanın sadece teknik ekipmanı için İstanbul’dan Trabzon’a 70 tır gitti. Kurulumun 7 gün sürdüğü şampiyonluk kutlaması için 500’ün üzerinde kişi gece gündüz çalıştı.

45 BİN KİŞİNİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN KUTLAMANIN TASARLANMASI 2 AY SÜRDÜ

Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde 45 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlama için çalışmaların aylar öncesinden başladığını belirten AdStation Genel Koordinatörü Hakan Doğan; “Kutlamanın yalnızca fikir, kurgu ve tasarım aşaması dahi 2 ay sürdü. Asıl zorlu süreç şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından zamana karşı yarışarak ortaya çıkarılan iş oldu Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları pandeminin izlerinin silindiği organizasyon olarak da bir mihenk taşı oldu. Bu organizasyonun ardında sporun içinden gelen kapsamlı bir ekip ve yüzlerce farklı senaryodan beslenerek ideali ortaya çıkaran bir kulüp – ajans iş birliği yatıyor” dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PLATFORMLARINDAN BİRİ KURULDU

Bugüne dek dünyada gerçekleştirilen büyük ölçekli organizasyonları inceleyerek Trabzonspor kutlamasını tasarladıklarını belirten Hakan Doğan; “En güncel teknolojik altyapıyı kullanarak görsel bir şölen oluşturmayı hedefledik. Gerek Trabzonspor yönetiminin gerekse AdStation kurucusu sayın Muhittin Palazoğlu’nun bu noktadaki vizyoner yaklaşımları da bizlerin organizasyonu hayal ettiğimiz şekilde kurgulamamızı sağladı. Kupa Seremonisi için oluşturduğumuz 500 metrekarelik platform da dünyada bugüne kadar kurulan en büyük platformlardan biri oldu.” dedi.

HAKAN DOĞAN; “SPOR ORGANİZASYONUNDA DÜNYA MARKASI OLACAĞIZ”

2006 yılında iş insanı Muhittin Palazoğlu tarafından kurulan AdStation’ın Genel Koordinatörü Hakan Doğan; “Son 10 yılda yeşil sahalarda gerçekleşmiş en büyük etkinliklere ve kutlamalara imza atarak hem ülkenin bu alandaki öncülüğünü yapıyor, hem de spor ile eğlence birleşiminin çıtasını yükseltmeye devam ediyoruz. 2014 Şampiyonu Fenerbahçe’nin, 2015 ve 2019 şampiyonu Galatasaray’ın, 2020 yılı Başakşehir’in ve son olarak şampiyon Trabzonspor’un kutlamalarını gerçekleştirerek Türkiye’de bu alanda rakipsiz olduğumuzu kanıtladık. Türkiye’de imza attığımız başarılı organizasyonların etkisiyle artık dünyanın çeşitli noktalarından da davetler almaya başladık. Bu alandaki deneyimimizi ülkemizin de dışına taşıyarak spor organizasyonunda dünya markası olmayı hedefliyoruz.” dedi.

TRABZONSPOR’DAN EFSANEVİ KUTLAMA İÇİN VİDEOLU TEŞEKKÜR

Trabzonspor şampiyonluk kutlaması sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden videolu bir içerik yayınlayarak organizasyon ajansı AdStation’a ve kurucusu Muhittin Palazoğlu’na teşekkürlerini içeren bir mesaj yayınladı. Kulüplerin bu tarz işbirliklerini bu seviyede paylaşmaları çok da alışıldık bir tutum olmadığından ortaya çıkan başarı daha da anlam kazanmış oldu.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022, 23:03