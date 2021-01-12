Trafiği tıkadı, sürücüler tepki gösterdi!

Haber: C.Kutay Aykan

Ptt Caddesi’nde 34 NE 8878 plakalı otomobil sürücünün aracını yolun ortasına park etmesi sonucu trafik kısa süreliğine aksadı. Otomobilin yolu daraltması sonucu arkasından gelen Belediye otobüsünün geçiş yapamaması nedeniyle trafik durdu. Bugün öğleden sonra bir sürücünün aracını düzensiz park etmesi nedeniyle belediye otobüsü yoldan geçemedi. Sürücünün aracında olmaması nedeniyle trafik uzun süre aksadı. Bazı sürücüler araçlarından çıkarak tepkilerini dile getirdiler. Araç sürücünün yaklaşık 10 dakika sonra gelmesi ile trafik yeniden normale döndü. Sürücüler Ptt Caddesi’nde özellikle ikili parkların trafiği olumsuz yönde etkilediğini belirterek bu soruna çözüm bulunmasını istediler.