Haber; Gönül Olutürk

Hafta içi her sabah 08. 00 ile 09.00 saatleri arası ve akşam iş çıkışına denk gelen 17.00 ila 18.30 saatleri arası ilimiz genelinde yaşanan trafik sıkışıklığı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Atatürk Bulvarı ve Konuralp Caddesinde iki saate yakın süren trafik tıkanıklığı büyükşehirlerde yaşanan ve saatler süren trafik kaosunu aratmazken, son bir haftadır yaşanan trafik problemine emniyet müdürlüğü çözüm arıyor. Bahsi geçen saatlerde yaşanan karışıklığı ortadan kaldırmak adına yoğun çaba harcayan Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip saatlerce çalışırken, araç sürücüleri ise yaşanan olaylar karşısında deyim yerindeyse kelimenin tam anlamıyla saç baş yoluyor.

Trafikte sıkışıp kalan bir araç sürücüsü Ender Tuğrul, “40 yaşındayım ve askerliğim hariç her daim Bolu’da yaşadım. Fakat böyle bir trafik hiç yaşamadım. Son bir haftadır yaşanan trafik hiç normal değil. Bu soruna yetkililer el atmaz ise Ankara, İstanbul, İzmir trafiğini aratmayan bir Bolu trafiği ile karşılaşırız ki; o zaman Bolu’da yaşamanın bir anlamı kalmaz” yorumunu yaptı.