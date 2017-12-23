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    • Trafik canavarı 49 canı götürdü

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2016 yılında ilimizde 49 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

    21 Aralık 2017 Perşembe 14:19
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    Trafik canavarı 49 canı götürdü

    Haber: Semih BAYKAL

    Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü, motorlu kara taşıtları hakkında 2016 ve 2017 yılına dair istatistikleri açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre, Türkiye’de 2017 yılının Ekim ayının sonundan itibaren 22 milyon 38 bin 944 kayıtlı araç bulunuyor. Açıklanan rakamlara göre ülkemizde, 2016 yılında göre kayıtlı araç sayısında 1 milyon 151 bin 517’lik bir artış gözlemlendi.

    İlimizde ise bu rakamlar 112 bin 308 adet olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıla göre ise ilimizde, 5 bin 621’lik bir artış yaşandı. 2017 Yılının Ekim ayı sonu itibari ile alınan verilere göre ilimizde, her 5 kişiden birine 1 otomobil düşüyor.

    TRAFİK KAZALARIN 49 CAN KAYBETTİK

    TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, 2016 yılında ülkemizde 185 bin 128 ölümlü ve yaralamalı kaza yaşanırken, bunların bin 42 tanesi ilimizde gerçekleşti. İlimizde gerçekleşen ölümlü ve yaralamalı kaza sayısının bir önceki yıla göre 49’luk bir artış yaşadığı gözlemlendi.

    Öte yandan gerçekleşen bu kazalarda ilimizde 2 bin 166 kişi yaralanırken, 49 kişi hayatını kaybetti.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, İstatistik, Kurumu, (TÜİK), Kocaeli

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