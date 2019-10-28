Trafik canavarı 7 günde 7 can aldı

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Trafik canavarı il merkezinde ve ilçelerimizde boş durmadı. 7 gün içerisinde meydana gelen trafik kazaları ocaklara ateş düşürdü. Bir hafta içerisinde Mudurnu ilçesinde 3 kişi, Gerede ilçesinde de yine 3 kişi hayatını kaybederken her iki kazada 6 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Bir diğer kaza ise Mudurnu ilçesinde meydana geldi. Traktörün devrilmesi sonucu bir vatandaşımız traktörün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybederken, il merkezinde ise bir bisiklet sürücüsü çocuğa araç çarpması sonucu yaralandı. Kızılağıl köyünde traktör altında kalan bir kişi, Gerede ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İl merkezi ve ilçelerimizde meydana gelen trafik kazalarında 7 gün içerisinde 7 kişi hayatını kaybederken 7 kişide yaralanmış oldu.