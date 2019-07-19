Trafik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Haber: Aysun Beykoz

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik trafik eylem planları, kampanyalar, trafik düzenleme ve denetleme ile bilgilendirme faaliyetlerinin hassasiyetle yürütülmesine yönelik uygulamaların gözden geçirildiği, ‘Trafik Değerlendirme Toplantısı’ Bolu Valiliği Abant Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakalarının %50 oranında azaltılmasına yönelik İçişleri Bakanlığı'nın "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı 2011 - 2020"kapsamında 2019 yılı ilk 6 ay değerlendirme toplantısına Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, ilgili daire müdürleri, trafikten sorumlu birim amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı toplantıya ilişkin yaptıkları sunumlarda; “Yaya Öncelikli Trafik Yılı Projesi” kapsamında yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda eksik olan yatay ve dikey işaretlemelerin tamamlanması hususunda yapılan çalışmalar, ışıksız okul ve yaya geçitlerine “ÖNCE YAYA” görsellerinin çizilmesi hususunda yapılan çalışmalar ile yaya önceliğine ilişkin polis ve jandarma birimlerince Karayolları Trafik Kanunu gereğince yapılan işlem sayıları, “Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi” kapsamında trafik hizmetleri branşı dışında trafik kuralı ihlal tespit tutanağı düzenleme yetkisi verilen personel sayısı ile seyir halinde cep telefonu ile görüşme, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme–makas atma ve emniyet kemeri kullanmama maddeleri gereğince yapılan işlem sayıları, cep telefonu, aşırı hız, yakın takip ve hatalı şerit değiştirmeden kaynaklı kazalar gibi konularda hazırlanan kısa filmlerin araç sürücüsü ile araç içerisinde bulunanların izlemesini sağlamak amacıyla oluşturulan “Yaşam Tüneli” hakkında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi vb. konular ele alındı.

Toplantı sonrasında kurumlar tarafından 2019 yılı ilk 6 ayı verileri doğrultusunda Temmuz – Aralık döneminde alınacak trafik tedbirleri değerlendirildi. Yapılan bilgilendirmenin ardından ilgili kurumların yapılan çalışmalara gerekli desteğinin sağlanması amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı il genelinde trafikle ilgili çalışmaların değerlendirilmesi ve eksikliklerin tespit edilerek çalışmaların hızlandırılması amacıyla alınan kararlar ile sona erdi.