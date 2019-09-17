Trafik Eğitim Tırı Bolu’dan yola çıkıyor

Haber: Esra Perçin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Mamak ilçesinde düzenlenen Mobil Trafik Eğitim Tırı tanıtım programına katıldı. Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünyada 5-29 yaş arası ölümlerde trafik kazalarının ilk sırada yer aldığını dile getirerek, "Ne yazık ki bu meseledeki karnemiz uzun yıllar hiç de iyi değildi. Ta ki Cumhurbaşkanımız meseleye bizatihi el atana kadar. Hemen hepimizin trafik kazası yüzünden kaybettiğimiz sevdiklerimiz, tanıdıklarımız, yakınlarımız var. Geçen yılın ilk 8 ayına göre bu yılın ilk 8 ayında trafik kazalarında yaşanan can kayıpları yüzde 31, yaralı sayısı yüzde 13.3, uluslararası bir ölçü olan yüz bin araca düşen can kaybı sayısı yüzde 32 oranında azalmıştır" dedi.

Konuşmasının devamında Bakan Soylu ayrıca şunları söyledi: “2019 yılı ilk 8 aylık döneminde toplam 1 milyon 322 bin çocuğumuza proje kapsamında eğitim verdik ve inşallah 2019 yılı sonunda bu rakamı 2 milyona tamamlamayı hedefliyoruz. Keza, Milli Eğitim Bakanlığımızla yapılan protokol kapsamında eğitim öğretim yılı başlarında öğretmenlerimize yönelik trafik eğitimleri veriyoruz. 2018 yılında 417 bin öğretmenimize trafik eğitimi vermiştik. 2019-2020 eğitim yılı dönemi öncesinde de yaklaşık 300 bin öğretmenimize mesleki gelişim programı içerisinde söz konusu eğitimleri verdik.”

"6 milyon öğrenciye ulaşmış olacağız"

“25 EYLÜL'DE BOLU'DAN BAŞLAMAK ÜZERE…”

Bakan Soylu konuşmasının sonunda trafik eğitim çalışmalarına iki yeni proje eklediklerini belirterek, “Temel olarak trafikle ilgili farkındalık projelerimizin odağına çocuklarımızı oturtmayı amaçlıyoruz. 'Kırmızı Düdük Projesi' böyle bir projeydi. Günümüzün şoförlerini uyaran ama görevi çocuklarımıza veren, bu sayede farkındalık oluşturan bir projeydi. Şimdi aynı proje doğrultusunda bir Trafik Eğitim Tırı'nı hizmete alıyoruz. Sağolsunlar AFAD Başkanlığımız tarafından bu amaçla Emniyet Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen trafik tırımız, trafik eğitimi için yeniden dizayn ettik. Bu tırı, aynı anda 20 öğrencimize eğitim verebileceğimiz bir mobil trafik sınıfına dönüştürdük. İçinde led ekranlardan akülü arabalara kadar pek çok eğitim materyali var. Tırımız, önce İstanbul'daki Teknofest'te vatandaşlarımızla buluşacak, sonrasında da yollara düşecek. Milli Eğitim Bakanlığımızla belirlediğimiz bir program dahilinde 25 Eylül'de Bolu'dan başlamak üzere her gittiği ilde 2 gün kalacak şekilde Türkiye'yi dolaşacak. İnşallah 81 ilimizde 40 bin ilkokulda eğitim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye ulaşmış olacağız. Şimdiden yolları açık olsun diyorum" diye konuştu.