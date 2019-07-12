Trafik ekipleri geçit vermiyor

Haber: C. Kutay AYKAN

Trafik ekipleri Bolulu vatandaşların can ve mal kaybını önlemenin yanı sıra, trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere adeta savaş açtı. Dün gece Tepecik Mahallesi Kargolar önünde ki yol üzerinde saat 21.15 ile 22.00 arasında yapılan uygulamada toplam 32 araç sorgulandı.

45 dakika süren uygulamada, 4 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 4 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 1 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 2 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 1 sürücüye ikazlara uymamaktan, 1 sürücüye ışık donanımından, 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, sürücünün ikinci kez yakalandığı ve yapılan ölçümde sürücünün 183 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yapılan uygulamada toplam 14 sürücüye 10 bin 905 TL para cezası uygulanırken, bir sürücüye TCK’nın 179 maddesinden işlem yapılmak üzere Bahçelievler Polis Merkezine intikal ettirilirken, bir araç da trafikten men edildi.