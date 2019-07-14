Trafik ekipleri göz açtırmıyor



Haber: C. Kutay AYKAN

Şehir merkezinde il uygulama 21:30- 23:00 saatleri arasında Ağaççılar köyü çıkışı ileDevlet Hastanesi bulvarında yapıldı. Yapılan alkol uygulamasında 20 araç ve sürücü kontrol edilmiş olup 5 adet araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,3 adet araç sürücüsü ehliyetsiz araç kullanmaktan, 1 adet araç sürücüsü ve sigortasız araç kullanmaktan bir adet araç süsleme muayenesi yaptırmamaktan toplamda 10.975 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, ikinci uygulama ise 20:30- 21:30 saatleri arasında PTT Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Bu uygulamada yüksek sesle müzik, sis farı, abart egzoz uygulamasında toplamda 35 araç ve sürücü sorgulanmış olup 13 adet araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten, 4 adet araç sürücüsüne sis farı kullanmaktan, 2 adet araç sürüsünü sigortasını yaptırmamaktan, 3 adet araç sürücüsüne muayenesi yaptırmamaktan toplamda 3.516 TL idari para cezası uygulandı. Her iki uygulamada kurallara uymayan sürücülere toplam 14 bin 491 TL idari para cezası kesildi.