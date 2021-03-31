Trafik ekipleri göz açtırmıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde normalleşme adımları ile birlikte artan koronavirüs vakaları sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini sıklaştırmaya başladı. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anıt Park kavşağında denetim gerçekleştirdi. Taksiler ve halk otobüsleri üzerinde denetim yapan trafik ekiplerince, araçlarda bulunanlara yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Toplu ulaşım araçları ve taksilere yönelik denetimde trafik ekipleri otobüslerdeki doluluk oranlarına, yolcular ve şoförün maske kuralına uyup uymadığına, araçta dezenfektan bulunup bulunmadığına yönelik denetimlerde bulundu.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen otobüs ve taksi şoförlerine cezai işlem uygulandı.

CAM FİLMİ SÖKÜLDÜ

Trafik ekipleri koronavirüs denetiminin yanı sıra sürücülere emniyet kemeri kontrolü de yaparken, ayrıca yaya geçidi ve yol önceliği konularında da denetimler gerçekleştirdiler. Denetimler esnasında ön cam filmi kullanan bir aracın cam filmleri sökülerek araç sürücüsüne 314 TL trafik cezası uygulandı. Sigortası olmayan aracın sürücüsünün, aracın sigorta poliçesini yaptırdıktan sonra denetim noktasında ayrılmasına izin verildi. Trafik şube müdürlüğü ekipleri denetimlerin aralıksız sıkı bir şekilde sürdürüleceğini belirterek sürücülerin kurallara uymaları uyarısında bulundular.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 12:13