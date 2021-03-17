Trafik ekipleri karanfille teşekkür etti

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilimizde trafik akışının yoğun olduğu yerlerde sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Kurallara uyan sürücüler ve yayalara karanfil hediye edildi.

Trafik ekipleri karanfille teşekkür etti

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri trafik akışının yoğun olduğu yerlerde kontrollerine devam ediyor. Sürücüleri trafik güvenliğine ve kurallarına uyulması konusunda uyaran trafik ekipleri yayalara da bilgilendirmelerde bulunuyor. Trafik akışının yoğun olduğu yerlerde yaya ve sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtan ekipler ayrıca, kurallara uyan araç kullanıcıları ve yayalara kurallara uydukları için teşekkür ettiler. Ekipler, yaya ve sürücülere karanfil hediye ettiler.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 11:39
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ormanda eğitim amaçlı tatbikat
Ormanda eğitim amaçlı tatbikat
  1. Bolu

banner124