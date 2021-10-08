Trafik ekiplerinden sıkı denetim

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde son günlerde halkın can ve mal kaybını önlemek adına, huzur ve güveni sağlamak adına özellikle trafik ve yunus ekipleri gece gündüz demeden denetimlerini sıklaştırdı. Asayiş Şubesine bağlı Yunus ekipleri özellikle İzzet Baysal Caddesi üzerinde, şüpheli şahıslara yönelik ve maske konusunda titizlikle çalışırken, trafikten aranması bulunan 31 yaşındaki U.D. isimli yakalayarak, Bahçelievler Polis Merkezi ekiplerine teslim etti.

Öte yandan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Şahin ekipleri de kendi alanlarında denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Emniyet Kemeri uygulamasında 30 araç denetlenirken bu kurala uymayan 15 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan toplam Bin 620 lira paraca cezası kesti.