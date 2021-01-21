Trafik ekiplerinden yaya geçidi denetimi

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Anıt Park çevresinde bulunan yaya geçitlerinde denetim yaptı. Denetimlerde trafik ekipleri yayalara yol vermeyen araçları durdurarak cezai işlem uyguladı. Denetimler esnasında bir aracın yaya geçidinde durmamasına sinirlenen bir yaya ise sürücüye tepki gösterdi.

Trafik ekipleri tarafından ayrıca 1 Aralık 2020 itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması sebebiyle şehrin farklı noktalarında da kış lastiği denetimi yapıldı. Kış lastiği takmayan veya lastik derinlikleri 1.6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine ceza kesildi.