Haber: Kasım ŞAHİN

Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünün deneyimli ve başarılı trafik ekipleri, yaptıkları kırmızı ışık uygulamasında şaşkına döndüler. Sanayi kavşağa ile YSE kavşağa arasında yapılan uygulamada trafik aracının ön camına kamera sistemi kuruldu ve kırmızı ışık ihlali denetimi başladı. Ne var ki bazı uyanık sürücüler, trafik ekiplerinin gözleri önünde kırmızı ışıkta geçerek kuralları ihlal ettiler.

Kırmızı ışıkta geçtikten sonra kameralarla tespit edilen sürücülere gerekli cezai işlemleri yapıldıktan sonra, kameraya alına ve kırmızı ışık ihlali yapılan sürücülere ayrıca kamera kayıtları gösterilerek, kurallara uymadıklarını gösterdiler. Sürücüler kamera görüntüleri sonrası hiçbir itirazda bulunmayarak, cezalarına razı oldular.

Bir saatlik yapılan uygulamada kırmızı ışıkta geçen 16 sürücüye ve 2 sürücüye yeteriz ehliyet, bir araç sürücüsüne sigortasızlık, bir araca muayene olmamasından dolayı toplam 5 bin 238 TL para cezası kesildi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri bu tür uygulamaların her gün şehrin ana arterleri üzerinde uygulanacağı, sürücülerin ise kurallara uymaları istendi.



