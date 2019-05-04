Trafik el attı sorun çözüldü

Haber: Kasım ŞAHİN

Albay Sokak dünden itibaren rahat bir nefes almaya başladı. Aynı sokak üzerinde Boluspor Otoparkı olmasına rağmen, birçok ara sürücüleri otopark parası ödememek için Albay Sokak üzerindeki kaldırımlara ve yol boyuna araçlarını çekerek, hem yayalara hem de yoldan geçen arabaların geçişlerini engelleyen sürücüler bundan böyle bir teşebbüs bulunamayacak.

Albay sokak üzerinde günlerdir çalışma yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Belediye ye bir rapor yazarak, sokak üzerinde dubalama yapılıp, trafik akışının rahat bir şekilde sağlanmasını, yayaların da güvenli şekilde kaldırımda yürümesini istedi.

Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri Albay sokağın yol ortasına ve kaldırımların ön kısmına dubalama yaparak, hatalı parklanmaları engelledi. Bundan böyle hiçbir araç sürücüsü bu bölgeye aracını çekemeyecek. Sürücüler bundan böyle araçlarını Boluspor Otoparkına çekmek zorunda kalacak. Sokak üzerinde oturan vatandaşlar ve esnaflar trafik ekiplerine teşekkür ettiler.