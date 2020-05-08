Trafik haftası bu sene böyle

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kutlama ve etkinlik yapılmaması dolayısıyla kentin çeşitli yerlerine sürücüler ile yayaları bilgilendirici afiş ve pankartlar asıldı. Kent Meydanı ile D-100 kara yolu üzerinde bulunan değişik yerlere asılan pankart ve afişlerde, üzerlerinde, "Dur yaya geçiyor", " Sevdiklerini düşün hızını düşür", "Yola yorgun ve uykusuz çıkma" ve "Kurallara uyun hayata bağlanın" ifadelerine yer verildi.

Jandarma trafik ekiplerince hazırlanan klipte, kentte görev yapan, motosikletli ve mobil personel rol aldı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan klipte jandarma ekiplerinin kentin çeşitli yerlerinde yaptığı trafik uygulamalarından görüntüler yer aldı. Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük ve Abant Tabiat parkları ile Aladağlar bölgesinde bulunan ormanlık alanlardan da detayların yer aldığı klipte, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar drone ile de görüntülendi.