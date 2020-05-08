Trafik haftası bu sene böyle

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla kentin çeşitli yerlerine bilgilendirici afişler asıldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla klip hazırlandı.

Trafik haftası bu sene böyle

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kutlama ve etkinlik yapılmaması dolayısıyla kentin çeşitli yerlerine sürücüler ile yayaları bilgilendirici afiş ve pankartlar asıldı. Kent Meydanı ile D-100 kara yolu üzerinde bulunan değişik yerlere asılan pankart ve afişlerde, üzerlerinde, "Dur yaya geçiyor", " Sevdiklerini düşün hızını düşür", "Yola yorgun ve uykusuz çıkma" ve "Kurallara uyun hayata bağlanın" ifadelerine yer verildi.

Jandarma trafik ekiplerince hazırlanan klipte, kentte görev yapan, motosikletli ve mobil personel rol aldı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan klipte jandarma ekiplerinin kentin çeşitli yerlerinde yaptığı trafik uygulamalarından görüntüler yer aldı. Bolu'nun doğal güzellikleri arasında yer alan Gölcük ve Abant Tabiat parkları ile Aladağlar bölgesinde bulunan ormanlık alanlardan da detayların yer aldığı klipte, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar drone ile de görüntülendi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder

banner128