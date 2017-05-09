Haber: Kasım ŞAHİN

İl Kültür Müdürlüğünde düzenlenen Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’na programına Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Emniyet Müdürü İbrahim Özel, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay İsmail Güzel, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nihat Alpat Öztürk ile daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Demokrasi Meydanında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Jandarma Alay Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, İtfaiye, Karayolları, AFAD, Zabıta Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü stantları büyük ilgi gördü.

GAZETELERDE İLK HABER KAZALAR OLUYOR

Kültür İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Nedeniyle bir konuşma yapan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nihat Alpat Öztürk; “Yazılı ve görsel basının haber bültenlerinde ilk haber yurdumuzun çeşitli yerlerinden gelen trafik kaza haberleridir. Ölülüler, yaralılar, maddi hasarlar, acılar, feryatlar, babasız kalan çocuklar, dul kalan anneler, bizi üzmekte ve devletimize büyük maddi kayıplar vermekte. Bu kazaların olmaması için hükümetlerimiz, ilgili bakanlıklarımız gerçekten yoğun çaba harcamakta. Bölünmüş yollar, yol boyunca trafik işaretleri, trafik ışıkları olmasına rağmen neredeyse sıfır hatayla üretilen araçlar olmasına rağmen yine de kazalar önlenemiyor” dedi.

ESKİDEN YOLLAR ÇOK KÖTÜYDÜ

Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’da eskiden yolların çok kötü olduğunu dile getirirek; “Geri kalmış ülkelerde trafik kazalarının çokluğu ve fazlalığı dikkat çekiyor. Eskiden yollarımız çok iyi değildi. Araçlarımızın kalitesi şuan çok iyi noktaya geldi. Yollarımızda iyi. Kurallara uyulmayınca trafik kazalarını azaltamıyoruz. Çok ciddi anlamda can kayıplarımız var. Bu konularda konuşmalar yapılıyor. Çocuklarımızın trafik konusunda eğitilmesi için dün protokol ile birlikte trafik eğitim Merkezini Milli Eğitim Müdürlüğümüzün emrine verdik. Amacımız gençlerimize trafik kurallarını öğretmek” diye konuştu.

BİR ÇOK İNSAN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDİYOR

Vali Aydın Baruş’da konuşmasında, bir çok insanın trafik kazalarında boşu boşuna hayatlarını kaybettiğini belirterek; “Bu yıl 6 mayıs 14 mayıs tarihleri arasında kutlanan kara yolu trafik güvenlik haftası etkinlikleri kapsamında parkın açılısını gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Öncelikle bu açılışa katılan herkesi sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Trafik haftası ülkemizdeki temel sorunlardan biri olan trafik güvenliği konusunda dikkatleri çekmek ve duyarlılık oluşturmak açısından önemli bir vesile teşkil etmektedir. Bu hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerin her yıl binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, yüz binlerce insanlarımızın yararlanmasına, milyarlarca lira zarara yol açan trafik kazalarının önüne geçilmesi için farkındalığı artırılması anlamında önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

STANTLAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Demokrasi Meydanında kurulan trafik stantlarını büyük ilgi gördü. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kurulan stantlarda vatandaşların ehliyetlerini tablet bilgisayarlarda kontrol ettiler. İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel ile İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay İsmail Güzel, vatandaşlarla birlikte stantları gezip, trafik kuralları konusunda bilgilendirmeler aldılar.