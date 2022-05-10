Trafik haftasına yoğun ilgi

Haber: Ceylan Beykoz

Trafik Güvenliği Haftası Bolu’da yoğun ilgi ile karşılandı. Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklere, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Alay Komutanı Haluk Saygılı, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Asuman Şentürk Tekin, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, DSİ 53.Bölge Müdürü Kazım Doğru, STK başkanları, Polis ve Jandarma Trafik ekipleri ve öğrenciler katılım sağladı.

Yoğun katılımın sağlandığı etkinlikte Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uçkan Dirisu, trafik kurallarının öneminden bahseden konuşma yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Konuşma yapmak üzere sahneye çıkan Bolu Valisi Ahmet Ümit, trafikte dikkatli olmanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.

Katılımcılar, Bolu Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Jandarma Trafik ekipleri, UMKE, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin kurduğu stantları ziyaret etti.