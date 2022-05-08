Trafik Haftası’nda uygulama yapıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu'da Vali Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, Valilik Kavşağı'ndaki uygulamaya katılarak yayalara bilgi verdi, broşür dağıttı. Araçlar durdurularak vatandaşların yolun karşısına güvenli geçişinin sağlandığı uygulamada, emniyet kemeri kontrolü yapıldı, sürücülere, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Ayrıca sürücüler ve araçlardaki çocuklara da çeşitli hediyeler ile broşürler verildi. Vali Ümit, yaptığı konuşmada, uygulamaya katılan polis ve jandarma personeline teşekkür etti.

Polis ve jandarmanın Türk halkının can simidi olduğunu vurgulayan Ümit, "Aynı zamanda vatandaşımızın, yolcularımızın yoldaki en önemli sigortasısınız. O bakımdan sizin bilinçli olmanız, bu konuyla ilgili azminiz, kararlılığınız bizim için, devlet için, vatandaşlarımız için çok önemli"

Ümit, son yıllardaki trafik denetim ve uygulamaları ile Ramazan Bayramı tatilinde yapılan faaliyetlerin amacına ulaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sene bayramda 10 günlük tatil olmadı. Ama biz tatil gibi değerlendirdik. 10 günlük süreçte geçen senelere göre yüzde 61 civarında trafik kazalarında azalma oldu. Bu çok önemli. Farkındalık oluşturma prensiplerimizin ana unsurlarından biri denetimleri artırmak. Bunun meyvesini bu bayramda aldık. Bayramda trafik kazaları yüzde 61 azaldı. Ölümlü kazamız olmadı. Yaralamalı kazamız var. Ama toplam sayıya baktığımız zaman geçen senekilere göre çok daha minimize oldu"

Mudurnu ilçesinde de etkinlikler kapsamında Kaymakam Fatih Çevik sürücülere broşür dağıttı, trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022, 13:13