Haber: Gönül Olutürk

Bolu Dağı D-100 karayolu Elmalık mevkiinde Mehmet Kurnaz 81 EV 753 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan eşi Yüksel Kurnaz araçta sıkıştı. Sürücü ve eşi olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. yarım saat süren kurtarma operasyonuna polis ve sağlık ekipleri de yardımcı oldu. Sıkıştıkları yerden kurtarılarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

